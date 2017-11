In Wien tobt Taxler-Kampf um jeden Kunden

"Wir suchen das Gespräch"

Wie lange Uber das in Wien noch aushält, ist offen. Obwohl Handelsgericht und Oberlandesgericht Wien festhalten, dass die aktuelle Tätigkeit gegen geltendes Recht verstößt, fahren die Autos munter durch die Stadt. Taxify geht aktuell mit 300 Fahrern ins Rennen. Sertic: "Taxify will billiger sein als die anderen, sich aber an alle Regeln halten. Das geht nicht. Wir suchen das Gespräch."

Michael Pommer, Kronen Zeitung