Leitl zu Türkis-Blau: „Strache hat sich geändert“

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl will das Finanzressort auch künftig in ÖVP-Hand sehen. Den Finanzminister der FPÖ zu überlassen, würde er "nicht begrüßen", so Leitl in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Mit den schwarz-blauen Verhandlungen hat der als Großkoalitionär geltende Leitl freilich kein Problem: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache "hat sich geändert", glaubt er.