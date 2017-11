Neue Sex-Vorwürfe: Peter Pilz tritt zurück!

Er werde wegen eines Samstagfrüh vom "Falter" kolportierte sexuellen Übergriff, der sich vor vier Jahren im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach in Tirol ereignet haben soll, an den er sich aber nicht erinnern könne, sein Nationalratsmandat am Donnerstag nicht annehmen, gab der langjährige Grünen-Mandatar und Listengründer bei der Pressekonferenz bekannt. Schon am Vortag waren von einer ehemaligen grünen Klubmitarbeiterin Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben worden.

"Seine Hände waren überall"

In Alpbach soll Pilz eine junge Frau begrapscht haben. Er habe sich ihr betrunken genähert, so die Frau. "Seine Hände waren überall! Zuerst umklammerte er meinen Arm, mit der anderen Hand war er an meinem Hals und dann an meinem Busen und Rücken. Auch sein Gesicht war viel zu nahe an mir. Das ging alles ziemlich schnell", zitiert die Wochenzeitung die Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei. "Ich konnte mich nicht bewegen, nicht atmen, geschweige denn wehren. Ich rechne ja nicht damit, dass ich in einer gemütlichen Runde plötzlich aggressiv begrapscht werde." Für den Vorfall gebe es auch Zeugen.

Pilz kann sich daran laut eigenen Angaben nicht erinnern. "Ich kann dazu nichts mehr sagen. Es tut mir leid. Aber wenn es zwei Zeugen dafür gibt, werde ich zurücktreten. Ich habe hohe Maßstäbe und diese gelten auch für mich."