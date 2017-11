Wiener Christbaum reist heuer aus dem Ländle an

Nächtlicher Transport nach Wien

Am Samstag werde die Tanne von der Feuerwehr Frastanz gebunden und in Netze verpackt, damit sie den Transportvorschriften entspricht. Als 31 Meter langer und vier Meter breiter Sondertransport wird der Weihnachtsbaum dann kommende Woche in zwei nächtlichen Fahrten nach Wien gebracht, wo er in den Morgenstunden des 8. November eintreffen wird. Am Mittwochvormittag wird die Tanne am Rathausplatz aufgestellt. Zweieinhalb Meter des Stammes werden dann im Untergrund versenkt, damit die Tanne sicher steht.