Jetzt jagt auch die Wiener WEGA den Doppelmörder

Und nach wie vor dominieren schwer gepanzerte Fahrzeuge sowie schwer bewaffnete Polizeibeamte das Bild im 700-Einwohner-Dorf Stiwoll, in dem die Angst regiert. Am Donnerstagvormittag gab es im Ort eine Veranstaltung des Kriseninterventionsteams, um die örtliche Bevölkerung zu unterstützen. Die meisten Einwohner waren in den vergangenen Tagen zu Hause geblieben, die Allerheiligenprozession wurde abgesagt, der Gottesdienst am Mittwoch war von starken Polizeikräften gesichert worden.