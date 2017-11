Tod holte Argentinier bei Klassentreffen in NY ein

Acht Menschenleben hat die Todesfahrt eines Usbeken mit Verbindungen zum Islamischen Staat am Dienstagabend im Herzen von New York gefordert. Unter den Toten waren nach Angaben der Behörden auch eine Belgierin sowie fünf Argentinier. Besonders tragisch: Die Männer aus dem südamerikanischen Land waren alte Schulfreunde und zusammen in die USA gereist, um ein Jubiläum zu feiern. Die Schule trauerte am Mittwoch um die fünf Absolventen: "Wir wollen unseren tiefsten Schmerz teilen und alle ihre Angehörigen in diesem schwierigen Moment umarmen".