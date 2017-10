Jagd auf Doppelmörder: Die Schlinge zieht sich zu

Laut Niederösterreichs Polizeisprecher Johann Baumschlager seien mehrere Hinweise eingegangen, wonach der Gesuchte im Bezirk Amstetten gesehen worden sein soll. Diese seien "sehr glaubwürdig und detailliert" gewesen. Eine Alarmfahndung mit Hubschraubern und Diensthunden wurde eingeleitet, der Großraum um Kematen und St. Valentin sowie der Bereich der Donaubrücke Richtung Mauthausen in Oberösterreich mit Hunderten Beamten genau unter die Lupe genommen. Indes hob die oberösterreichische Polizei am Nachmittag ihre Alarmfahndung nach dem 66-Jährigen auf.

Zahl der Polizeikräfte noch einmal aufgestockt

Wie berichtet, war die Zahl der Kräfte am Dienstag noch einmal aufgestockt worden. In der 700-Seelen-Gemeinde ist seit der schrecklichen Bluttat, die sich am Sonntag abgespielt hatte, nichts mehr so wie es einmal war. So bleiben Kindergarten und Schule vorerst geschlossen - jedenfalls so lange, bis der Verdächtige gefasst ist.