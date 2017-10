Schwer bewaffnete Einheit jagt Doppelmörder (66)

Täter auf der Flucht

"In einer Gemeinde unserer Größenordnung - da kennt natürlich jeder jeden", bekommt man zu hören. Aber über den mutmaßlichen Schützen - der schon einmal aufgefallen war, weil er sich ein "Heil Hitler"-Schild auf seinen Kleinbus montiert hatte - will sich niemand äußern. "Eigenbrötler" nennt man ihn. Warum? Kein Kommentar. Schon gar nicht offiziell und mit Foto. Schließlich ist der 66-Jährige, der die Bluttat so brutal angerichtet haben soll, noch auf der Flucht. Im Streit um die Rechtsfrage zu einem Servitutsweg über sein Grundstück soll er zwei Nachbarn erschossen und eine Frau schwer verletzt haben.