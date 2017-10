Stiwoll: Kleinbus des Doppelmörders sichergestellt

Schule und Kindergarten in Stiwoll geschlossen

Der Stiwoller Bürgermeister Alfred Brettenthaler (ÖVP) erklärte am Montag, dass sowohl die Schule als auch der Kindergarten bis auf Weiteres geschlossen blieben. Erst wenn der Verdächtige gefasst ist, sollen die Einrichtungen wieder öffnen. Die Eltern der etwa 20 Kindergartenkinder und der rund 30 Volksschüler wurden noch am Sonntag persönlich von den Lehrern über die Schließung informiert. Zudem wurde ein Schulpsychologe kontaktiert, der nach der Entwarnung die Kinder bei der Aufarbeitung unterstützen soll.