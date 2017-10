Für Asylpolitik fließt so viel Geld wie für Heer

Hohe Kosten für Flüchtlinge in der Grundversorgung

"Addendum", das Medienprojekt von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz, hat am Dienstag eine detaillierte Aufstellung veröffentlicht, wofür der Staat das Steuergeld in der Asylpolitik ausgibt. Der größte Brocken sind die Ausgaben für Flüchtlinge in der Grundversorgung. Dieser Posten soll zwischen 0,98 und 1,3 Milliarden Euro ausmachen.