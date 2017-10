Handels-KV neu: Mehr für Neue, weniger für Ältere

Acht unterschiedliche Beschäftigungsgruppen definiert

Das Problem am Handels-Kollektivvertrag war die Palette an unüberschaubaren Beschäftigungsgruppen, teils für Berufe wie Geldboten oder Datatypist, die es gar nicht mehr gibt. Statt schwammigen Formulierungen wie "einfachen und schwierigen Tätigkeiten" einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf acht unterschiedliche Beschäftigungsgruppen - von einfachen Hilfstätigkeiten in Gruppe A und B über klassische Verkaufstätigkeiten mit oder ohne leitender Funktion (Gruppe C bis F) bis zur Geschäftsführungsebene (Gruppe G und H).