Wiedersehen mit Putin: Sechstes Mal in Österreich

Man kann „zwei Putins“ erkennen: Putin vor 2007 und Putin nach 2007. Außerdem kann man bei so gut wie allen Politikern grundsätzlich feststellen, dass zwei Jahrzehnte an den Hebeln der Macht eine gewisse Starrsinnigkeit verursachen. Es fällt ihnen schwer, eingefahrene Gleise zu verlassen. Angela Merkel 2017: „Putin lebt in einer anderen Welt.“