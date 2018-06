Mega-Panne! Unabsichtlich WM-Kader veröffentlicht

„Das muss eine Panne sein. Das macht mich richtig sauer“, sagte der Ex-Salzburg-Stürmer (im Video) bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Eppan. Er betonte: „Es ist kein Hinweis auf die finale Nominierung.“ Bundestrainer Joachim Löw muss bis Montag (12 Uhr) noch vier Spieler aus seinem bisher 27-köpfigen Kader für die Fußball-WM in Russland streichen. Trapp, Tah, Rudy und Petersen gehören zu den Kandidaten, die kein persönliches WM-Ticket bekommen könnten.