Dänemark verbietet Burka in der Öffentlichkeit

Ab August dürfen Gesichter in Dänemark in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllt werden. Das dortige Parlament beschloss am Donnerstag ein entsprechendes Verbot, das sich vor allem gegen Gesichtsschleier wie Burka und Niqab richtet, aber auch Hüte, Hauben, Schals, Masken, Helme und künstliche Bärte einbezieht, die das Gesicht stark verdecken.