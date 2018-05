„Kurz repräsentiert Zukunft europäischer Politik“

Am 24. Mai hat Trevor Traina, der neue US-Botschafter in Österreich, in Wien offiziell sein neues Amt angetreten und nur eine Woche danach ist der Diplomat voll des Lobes für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). „Er repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik. Österreich ist in großartigen Händen“, twitterte Traina, ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump und IT-Unternehmer aus Kalifornien, am Dienstagabend nach einem Treffen mit Kurz.