IT-Millionär wird neuer US-Botschafter in Wien

Traina, der auch im Financial Transition Committee saß, das den Übergang zur Trump-Regierung organisierte, hat in Princeton und Oxford studiert und einen MBA der Haas School of Business an der Universität Berkeley. Er stammt aus San Francisco und ist Gründer und CEO von IfOnly. Das Unternehmen bietet laut seiner Website "unvergessliche Erfahrungen" in Bereichen wie Kulinarik, Sport, Fashion und Style, Musik, Film und Fernsehen, aber auch Fotografie, Wohnkultur, Kunst und Literatur an. Erwerben kann man beispielsweise spezielle Workouts und Yoga-Sessions, Kochkurse mit bekannten Küchenchefs oder Backstage-Zugang bei Konzerten, aber auch handsignierte Bücher. Ein Teil der Erlöse soll dabei an einen guten Zweck gehen. "Philanthropie war meiner Familie immer sehr wichtig, und ich glaube fest daran, etwas zurückzugeben", sagte Traina 2014 in einem Interview mit "ForbesLife".