Nun schlug die Frau des Korean-Air-Chefs zu

Wutausbruch wegen falsch servierter Nüsse

Lees Töchter, die bei der koreanischen Fluggesellschaft leitende Funktionen innehatten, haben zuvor mit einer Nussaffäre und einer Saftattacke für Unmut gesorgt. Mitte Mai wurde Lees ältere Tochter Cho Hyun Ah von der Einwanderungsbehörde vorgeladen, weil sie zehn philippinische Hausmädchen illegal beschäftigt haben soll. Im Dezember 2014 hatte sie mit einem Wutausbruch über falsch servierte Macadamia-Nüsse an Bord eines Korean-Air-Flugs von New York nach Seoul weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Weil die Nüsse in der ersten Klasse in einem Sackerl statt wie vorgeschrieben in einer Schale serviert wurden, bedrohte und beschimpfte sie die Besatzung. Sie ließ die Maschine zum Terminal zurückfliegen, um den Chefsteward des Flugzeugs zu verweisen.