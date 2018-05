Mit Jagdmesser auf Autofahrer losgegangen

Ein 57-Jähriger hat am Samstagabend im Zuge eines Streits in Wörgl (Bezirk Kufstein) seinen 52-jährigen Kontrahenten offenbar mit einem Jagdmesser bedroht. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung dürfte der Mann sein Messer mit einer Klingenlänge von rund zwölf Zentimeter gezogen, seinem Gegner an den Hals gehalten und ihn mit dem Umbringen gedroht haben, teilte die Polizei mit.