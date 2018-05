Abstieg ist für Ex-Meister fast besiegelt

„Eigentlich wollten wir langfristig mit Peter Halada planen“, meinte Strobl-Sektionsleiter Eisl zum Trainerwechsel. Die im Herbst so offensivstarken Spieler und der Defensivverfechter fanden aber nicht zueinander. Also zog man am Dienstag die Reißleine. Ex-Profi Thomas Laimer, der sonst die U-15 im LAZ trainiert, übernahm bis Saisonende. Und hat die Mission Klassenerhalt gleich im ersten Spiel erfüllt. Beim 2:1 gegen Hallwang profitierte sein Team von einem Traumtor von Kostic („So triffst du nur einmal im Leben“) zum 1:0. „Jetzt könnte ich am Höhepunkt gleich wieder abtreten“, schmunzelte der 40-Jährige. Wie es weitergeht, ist offen. Ein neuer Trainer soll bald gefunden sein. Einzig fix: Priewasser wechselt zu Bischofshofen.