Pokal wie in der Königsklasse

Ehrung schon über die Bühne gebracht

Indes übernahm Thalgau erstmals seit Oktober wieder die Tabellenführung. Für die Aufstiegs- und eventuelle Meisterfeier wurde schon vorgesorgt: Ein Pokal in den Ausmaßen der Champions League-Trophäe wurde von einem Sponsor zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde das Team gestern am Dorfplatz vom Bürgermeister geehrt. Die Flachgauer haben in der letzten Runde alles in eigenen Händen. Am anderen Tabellenende ist für Maria Alm der Zug abgefahren. Mit dem Heim-0:3 gegen Anthering ist der zweite Abstieg in drei Jahren nicht mehr zu verhindern.