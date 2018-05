Heiß und sonnig: So verabschiedet sich der Mai

Zu Fronleichnam bleibt es sommerlich, aber auch schwülwarm und gewittrig. So scheint am Donnerstagvormittag oft noch verbreitet die Sonne, später entstehen aber zahlreiche Quellwolken und am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an. Der Schwerpunkt der Gewittertätigkeit liegt zwar im Bergland, aber auch im Flachland sind lokale Entwicklungen möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen: zwölf bis 19, Tageshöchstwerte: 23 bis 30 Grad.