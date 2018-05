Riesenwirbel in Linz um Werbung für den Islam

Info-Veranstaltungen der „IERA“ (Islamic Education and Research Academy) haben schon in vielen Städten ordentlich Staub aufgewirbelt. So etwa auch in Wien, wo unter Beobachtung des Verfassungsschutzes auf der Mariahilfer Straße Flugzettel und der Koran verteilt wurden. Auch in London geriet die Organisation wegen des Verdachts salafistischer Handlungen schon mehrmals in die Schlagzeilen.