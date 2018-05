„Flüchtlinge kommen von allen Seiten“

Wann schließen Sie die Route, Herr Kurz?

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) brüstete sich vor einem Jahr damit, die Mittelmeerroute schließen zu wollen, so wie er die Balkanroute geschlossen habe. Unabhängig der viel diskutierten Moral, wann schließt er sie nun? Kurz antwortet so: „Der Kampf gegen illegale Migration ist eine unserer Prioritäten. Es braucht einen totalen Systemwechsel: Migranten und Flüchtlinge sind an der EU-Außengrenze zu versorgen und von dort in ihre Herkunftsländer oder in sichere Zentren in Drittstaaten zurückzubringen.“