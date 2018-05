Thiam nach 1. Götzis-Tag auf Europarekord-Kurs

Bendrat schafft EM-Limit über 100 m Hürden

Stephanie Bendrat erbrachte indes über 100 m Hürden das Limit für die Leichtathletik-EM in Berlin (6.-12. August). Die 27-Jährige von Union Salzburg Leichtathletik bewältigte die Strecke am Samstag in Weinheim in 13,11 Sekunden, was gleichzeitig die Egalisierung ihrer persönlichen Bestleistung bedeutete. Im Finale kam Bendrat nachher zu Sturz, dürfte sich aber nicht schwer verletzt haben. „Es ist cool, das Limit jetzt schon zu haben, das kann ich also einmal abhaken und einen ruhigen Aufbau Richtung EM machen“, freute sich die Athletin in einer ersten Stellungnahme. „Im Finale war ich dann etwas zu aggressiv, aber ich bin stolz auf mich, dass ich mich das jetzt traue, auch wenn ich diesmal zu Sturz kam.“