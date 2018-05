4000 Kitze sterben jedes Jahr bei Mäharbeiten

Jetzt ist die Zeit, in der gemäht wird - und in der sich auch in steirischen Wiesen echte Dramen abspielen. Tausende frisch geborene Kitze verstecken sich nämlich im hohen Gras und werden angemäht, verstümmelt - ein so grauenhafter Tod wie Anblick. Die Jägerschaft weist auf ihren Service hin und dass solche Todesfälle vermeidbar sind.