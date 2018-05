Vater vergisst Kind (1) bei 32 Grad im Auto - tot

Oft reicht schon eine Kleinigkeit: So kam es in Nashville in Tennessee am Mittwoch zu einer fatalen Familientragödie - nur weil der Vater spät dran war, um eine Geschäftsreise anzutreten. Matt Barker sollte seine beiden Mädchen, fünf und ein Jahr alt, in den Kindergarten fahren. Um 7.30 Uhr verließ der Mann mit den Kindern das Haus, stieg in seinen Pick-Up und fuhr zur Kinderbetreuungsstätte. Dort gab er jedoch nur die Fünfjährige ab, das Kleinkind blieb am Kindersitz auf der Rückbank des Wagens.