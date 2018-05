Dieb stürzte mit Bagger von Verladerampe

Noch nicht einmal eröffnet ist das Unternehmen eines Slowenen in Obervogau (Gemeinde Straß in Steiermark) - schon muss er sich mit Dieben herumschlagen: Ein 42-Jähriger fuhr in den frühen Morgenstunden des 24. Mai mit einem Leihwagen samt Anhänger auf das Industriegelände ein. Dass er beim Herumfahren von Überwachungskameras gefilmt worden war, dürfte er nicht bemerkt haben. Der Mann, der aus Kroatien angereist war, hatte es auf einen Bagger abgesehen. Ein erster Versuch das Gerät auf den Anhänger zu verladen scheiterte aber aufgrund von Platzmangels. Also versuchte er es einige Meter weiter erneut. Er startete den Bagger und fuhr auf die Laderampe auf. Weil es ihm aber nicht gelang, den Baggerarm einzufahren, bekam das Baugerät Übergewicht und stürzte samt seinem Dieb von der Verladerampe gegen das Firmengebäude. Der 42-Jährige verletzte sich dabei nicht, es dürfte ihm aber zu viel geworden sein und er suchte das Weite. Am Morgen entdeckte der slowenische Unternehmer die herausgerissene Gebäudeecke und den umgekippten Bagger. Sofort erstattete er Anzeige bei der Polizei. Bei der Durchsicht der Videoaufnahmen fiel der Blick der Beamten auf den auffälligen Wagen, der am Gelände seine Kreise zog.