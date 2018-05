Entschlüsseln Gen-Forscher das Rätsel um „Nessie“?

Gen-Forscher der University of Otago wollen genau wissen, was es mit dem legendären Monster von Loch Ness auf sich hat. Ein internationales Team reiste dafür an den See nach Schottland, um dort an unterschiedlichen Stellen verschiedenste Wasser- und DNA-Proben zu entnehmen. So soll herausgefunden werden, welche Spezies in dem See leben.