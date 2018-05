„Akkord-Einbrecher“ muss 6,5 Jahre ins Gefängnis

Aktenberge auf dem Richtertisch verheißen für den Angeklagten meist nichts Gutes. So war es am Freitag auch am Landesgericht: Einem 31-Jährigen wurden 102 Delikte (!) - großteils Einbruchdiebstähle - vorgeworfen. Da war es fast Nebensache, dass er bei der Festnahme einen Polizisten geschubst hatte. 6,5 Jahre Haft!