Wels: Schulschwänzer flogen bei Drogenrazzia auf

Keiner wollte in Schule

„Sie wurden vom Betreuer in der Früh gefragt, wer in die Schule will - keiner wollte, damit war das erledigt“, sind die Welser FP-Vize-Bürgermeister Gerhard Kroiß und Christa Raggl-Mühlberger entsetzt, fordern Konsequenzen. Einer der betreuten Buben, ein 15-Jähriger, sagte, dass er seit drei Jahren nicht mehr in der Schule war.