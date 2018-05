Bund will bei Grazer „Murgondel“ mitzahlen

Die von VP-Bürgermeister Siegfried Nagl seit Jahren forcierte Stadtseilbahn sei innovativ, so Hofer. Hofer will „alles daran setzen, dieses Projekt zu ermöglichen. Jetzt brauchen wir aber erst einmal die genauen Pläne der Stadt Graz.“ Ein so klares Bekenntnis zur „Murgondel“ hat es bislang vom Bund noch nicht gegeben. Die Höhe einer Mitfanzierung ist vorerst freilich noch unklar.