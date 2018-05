Lebensrettende Maschine kommt mit dem Luft-Taxi

Seit 1992 wurden an der Herzchirurgie der Klinik Innsbruck mehr als 800 Patienten an eine Herz-Lungen-Maschinen angeschlossen. Hier sitzen die Spezialisten, die mit dem hochkomplexen Gerät Erfahrung haben. Ein Gerät, das bei Herz- oder Lungenversagen die Funktion der Organe übernehmen kann, bis sich der Patient wieder erholt oder eine Organspende bekommt. Werden Betroffene (etwa nach Herzinfarkt) nicht rasch an die Maschine angeschlossen, sterben sie. In den meisten Fällen sind es Patienten, die zu schwach für einen Transport in die Klinik sind und deren Ärzte in einem Bezirksspital keinen Zugang zu dem lebensrettenden Gerät haben.