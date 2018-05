Fett ist ungesund und Zucker macht süchtig - oder?

Das Angebot an Nahrungsmitteln ist so groß wie nie und ein neuer Ernährungstrend jagt den nächsten. Auf die Frage, was wirklich gesund ist und tatsächlich das Leben verlängert, scheint ein jeder seine ganz eigene Antwort zu haben. Am Ende bleibt bei vielen Verbrauchern nur Verwirrung und im Zweifelsfall hält man sich eben an bewährte Empfehlungen. Die sind meistens entweder durch Erfahrung oder die Wissenschaft erwiesen, am besten sogar durch beide. Das Problem: Viele Ernährungsempfehlungen muten bei genauerer Betrachtung eher als Ernährungsmythen an, die trotzdem bis heute unseren Umgang mit Lebensmitteln prägen.