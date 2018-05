Mit voller Wucht gegen Pkw: Motorradfahrer tot

Tödlicher Verkehrsunfall am Dienstagabend im Tiroler Fieberbrunn: Ein ungarischer Motorradfahrer (28) krachte bei einem Überholmanöver gegen einen entgegenkommenden Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle. Das betroffene Auto, in dem auch Kinder saßen, ging unmittelbar nach dem Crash in Flammen auf.