Illegale Hotels in Salzburg und kein Ende

Fakt bleibt aber auch weiterhin: Unterkünfte werden immer noch gerne und zahlreich über Internetplattformen wie Airbnb, 9flats angeboten. Dies bringt für die Wohnung einen vielfachen Ertrag, wie wenn diese wie üblich langfristig vermietet werden würde. „Ich schätze das Verhältnis liegt da bei 1:4, das ist natürlich ein gutes Geschäft“, sagt der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner. Zwar trat am 1. Jänner 2018 das neue Raumordnungsgesetz im Bundesland in Kraft, welches dieses Geschäftsmodell verhindern soll. „Das Hauptproblem für uns ist nicht die Kurtaxe, sondern dass wertvoller Wohnraum für die Bevölkerung damit verloren geht“, erklärt Preuner. Alleine auf der Plattform des Marktführers Airbnb werden in der Stadt Salzburg an die 1000 Unterkünfte in allen verschiedenen Preiskategorien und Jahreszeiten angeboten.