Was die Kassenreform für die Versicherten bedeutet

Die Gewerkschafter hätten unter tatkräftiger Mithilfe der Länder und Teilen der Wirtschaftskammer verhindert, dass sich in der Struktur der Sozialversicherungen etwas ändert. Man erinnere sich nur an diverse Studien, bei denen die erste Erkenntnis war, dass das bestehende System angeblich doch so günstig und so fortschrittlich ist.