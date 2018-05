Kassenreform fixiert: 6 statt 22 Generaldirektoren

Während des langen Pfingstwochenendes haben ÖVP und FPÖ die letzten offenen Fragen zur Fusion der Sozialversicherungen geklärt. Einen massiven Kahlschlag soll es in der Verwaltung geben: Aus bisher 21 Sozialversicherungsträgern werden maximal fünf, die Zahl der Funktionäre soll um 80 Prozent von derzeit etwa 2000 auf künftig nur noch 400 sinken. Weiters werden zwei Drittel der Direktorenposten eingespart. „Bei den Generaldirektoren werden wir von 22 auf sechs reduzieren“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag bei der Präsentation der Pläne. „43 Direktoren in den Hauptstellen beziehen derzeit ein Durchschnittsgehalt eines Staatssekretärs. Das ist also schon eine dicke Suppe mit zu vielen Köchen, die nicht notwendig ist“, rechtfertigte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Einsparungen. Das entsprechende neue Gesetz soll bis Herbst folgen, greifen soll die Reform ab 2019.