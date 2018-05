Experte behauptet: Rätsel um MH370 gelöst

Der 69-Jährige vertritt seine Meinung in einem Buch, das am Mittwoch in den USA erscheint: „MH370 - Mystery Solved“ (MH370 - Rätsel gelöst). Die These vom Selbstmord-Piloten gehört seit dem Verschwinden der Maschine kurz nach dem Start in Kuala Lumpur zu einer weitverbreiteten Theorie. Auch Vance ist schon länger ein Anhänger der These vom Selbstmord - und damit indirekt auch dem Mord an 238 Menschen. Vom Zustand von Wrackteilen der Boeing 777, die nach und nach aus dem Indischen Ozean gefischt wurden, sieht er sich nun bestätigt. Die Maschine war auf dem Weg nach Peking mitten in der Nacht plötzlich vom Radar verschwunden.