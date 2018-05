NÖ: Reiterin von Drahtfalle fast zu Sturz gebracht

Die Freizeit mit dem Partner Pferd entspannt in der Natur genießen - genau das wollte Jutta Thuri mit ihrem Wallach am Sonntagnachmittag. Für die Benutzung der Reitwege im Wienerwald bezahlt Thuri wie viele andere eine Jahresgebühr. Doch was ihr bei diesem Ausritt widerfahren sollte, ist wohl der Albtraum eines jeden Reiters. Als sie im Trab auf einem markierten Reitweg zwischen Sittendorf und Sparbach unterwegs war, blieb die 50-Jährige an einem Draht, der über den Weg gespannt war, hängen. „Ich habe die Falle erst bemerkt, als ich drin hing. Der Draht ist Gott sei Dank abgerissen, aber ich wurde ordentlich nach hinten gerissen“, schildert Thuri gegenüber krone.at.