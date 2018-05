Zweifache Mutter entging beim Radeln Todesfalle

Tödliche Gefahr

„Er war einen Millimeter dick, vier Meter lang, hätte Durchfahrende schwer verletzen oder auch töten können“, weiß Dienststellenleiter Landfried: „Bei so kleinen Landposten wie hier in Ach-Hochburg kennt man aber die Leute, am Pfingstmontag hatten wir den Verdächtigen ausgeforscht.“