Anschläge bei EURO geplant: Nur sechs Jahre Haft!

Die ukrainische Justiz hat am Montag einen Franzosen wegen Planungen von mehreren Terroranschlägen während der Fußball-EM 2016 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der 27-Jährige war am 21. Mai 2016 vor dem Titelkampf in Frankreich an der ukrainisch-polnischen Grenze mit einem Waffenarsenal erwischt worden. Im Besitz des Mannes wurden 125 KIlogramm des Sprengstoffs TNT, zwei Panzerabwehr-Raketen und fünf Kalaschnikows mit mehr als 5000 Stück Munition gefunden.