Acht Kühe stürzten aus Anhänger

Völlig orientierungslos und panisch liefen am Sonntagmittag acht Kühe und Kälber auf der Glemmtaler Landesstraße kurz vor Hinterglemm herum. Der Grund: Der Viehanhänger eines 50-jährigen Landwirtes aus Saalfelden kippte in einer Linkskurve um. Feuerwehrleute brachten die leicht verletzten Tiere in eine Wiese.