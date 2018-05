Rekordmann Weißhaidinger: „Ich war echt baff!“

Und dann stehen natürlich im August die Europameisterschaften in Berlin auf dem Programm! Berlin ist ein guter Boden für Luki: Da hatte er 2016 im Olympiastadion das ISTAF gewonnen und hatte heuer auch im Jänner das ISTAF Indoor für sich entschieden. Der Diskuswurf der Männer geht bei der EM gleich am Anfang der Woche über die Bühne: Die Qualifikation steigt für ihn am 7. August (9.40 Uhr Gruppe A oder 11.10 Uhr Gruppe B), das Finale findet am 8. August ab 20.25 Uhr statt.