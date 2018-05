Feiger Dieb entriss alter Dame die Handtasche

Eine 87-Jährige war am Sonntag gegen 11.55 Uhr von der Innstraße kommend in Richtung Emile-Bethourt-Steg unterwegs. Dabei hielt sie ihre Handtasche am linken Unterarm, als plötzlich von hinten ein Radfahrer vorbeifuhr und ihr die Handtasche entriss. In der Folge dürfte der Täter in Richtung Rennweg geflüchtet sein. Die Frau konnte keine Täterbeschreibung abgeben, da sie den Täter nicht sehen konnte. Die Fahndung nach dem Radfahrer blieb bis dato erfolglos.