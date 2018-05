Herrenloser Pkw lag 50 Meter unterhalb von Straße

Ein Pkw-Lenker mit mit Schweizer Kennzeichen geriet am Samstag auf der Zillertaler Höhenstraße zwischen dem so genannten Melchboden und der Hirschbichlalm aus ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte 50 Meter über steiles Gelände ab. Der Unfall wurde erst am Sonntag gegen 12.30 Uhr entdeckt.