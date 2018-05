Land „unter“: Kürbis, Mais und Soja ertrinken...

Sechs Hektar täglich (!) werden verbaut

Indes werden laut Hagelversicherung bundesweit weiter 22,4 Hektar am Tag (!), in der Steiermark 6 (!) Hektar für Straßen (aktuell: S 7, neue Diskussionen um eine Autobahn durchs Ennstal…), Shopping Center, Industrieanlagen verbaut. Laut Prognosen hätten wir, geht es so weiter, in 200 Jahren keine verfügbaren Böden mehr! Was auch die Lebensmittelversorgung unmöglich macht…