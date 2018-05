Ein steirisches Maskottchen für den ÖFB?

Dem Vernehmen nach steht Seirers „Ostar-Richi“ in der Gunst der Fans ganz weit oben. Der Adler begleitet ja sein Heimatland schon als Wappentier und könnte sich auch in den Stadien dieser Welt auf die Fersen unserer Kicker heften. Und aus dem zusammengeschriebenen „Ostarrichi“ ist ja einst auch der Name „Österreich“ hervor gegangen.