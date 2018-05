Allison Mack glaubte an „Super-Sperma“ von Sexguru

Die 35-Jährige steht nach ihrer Verhaftung wegen des Verdachts auf Menschenhandel unter Hausarrest. Sie wurde gegen 5 Millionen Dollar Kaution in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Raniere sitzt in Untersuchungshaft. Beide müssen am 13. Juni zur ersten Anhörung vor dem Richter erscheinen.