Sex-Prozess: US-Star Mack kauft sich vorerst frei

Die aus der TV-Serie „Smallville“ bekannte Schauspielerin muss bis auf Weiteres eine Fußfessel tragen und bei ihren Eltern in Los Alamitos, im US-Bundesstaat Kalifornien, wohnen. Verlassen darf die 35-Jährige das Haus nur, wenn sie zu Gerichtsterminen in New York anreisen muss. Der Kontakt zu anderen Mitgliedern der Sex-Sekte Nxivm sind ihr untersagt, genau wie die Nutzung des Internets.