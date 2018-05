Kinderpornos auf dem Computer und am Handy

Ein per WhatsApp kursierender grauenhafter Kinderpornofilm wurde einem in Innsbruck lebenden Ungar zum Verhängnis. Der 41-Jährige hatte den Zehn-Sekunden-Film vor Monaten schon von einem ehemaligen Arbeitskollegen zugeschickt bekommen. „Darin ist ein Bub in der Wüste mit einem Esel zu sehen. Ich habe mir dabei aber nichts gedacht“, so die merkwürdige Erklärung des Post-Angestellten. Im August versuchte der Vater von zwei kleinen Kindern dann das scheußliche Sexvideo per Facebook-Messenger an einen Freund zu senden. „Plötzlich leuchtete ein rotes Kästchen auf und ich war drei Tage lang gesperrt.“ Richterin Sandra Preßlaber verurteilte den zuvor unbescholtenen Ungar zu vier Monaten bedingter Haft und 720 Euro Geldstrafe.